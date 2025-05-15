Мешканця Бурштина судитимуть за спробу підкупу з метою уникнення військового обліку

Судитимуть 50-річного жителя Бурштина, який намагався дати хабар поліцейському.
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За даними слідства, у квітні 2025 року чоловік поліцейський разом з працівниками Івано-Франківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводив перевірку військово-облікових документів у Рогатинській громаді.
Під час перевірки чоловік запропонував 1000 гривень та 200 євро, щоб уникнути доставлення до ТЦК та адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.
Гроші він поклав у кишеню правоохоронцю, однак поліцейський одразу повідомив про інцидент у відповідні органи.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.