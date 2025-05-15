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У Франківську п'яний водій спричинив ДТП і отримав 4 протоколи. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську п’яний водій спричинив ДТП і отримав 4 протоколи. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
15/05/2025 18:25
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Поліція отримала повідомлення про ДТП на вулиці Хіміків.

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Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: водій автомобіля Ваз, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив пошкодження автомобіля Hyundai.

Спілкуючись з 37-річним водієм ВАЗ патрульні виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Водій пройшов освідування на місці. Результат — 2.29 проміле алкоголю у крові. Також, водій не мав посвідчення водія, оскільки його не отримував, та не мав страхового полісу.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

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