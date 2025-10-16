ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Природні багатства Прикарпаття принесли громадам понад 200 мільйонів гривень

Автор: Уляна Роднюк
Податкові надходження Івано-Франківщини понад 200 мільйонів
З початку року платники податків Івано-Франківщини перерахували до місцевих бюджетів 211 мільйонів гривень рентної плати за користування природними ресурсами.

Найбільша сума рентних платежів надійшла до місцевих бюджетів за користування надрами – 162,5 мільйона гривень, що на 1,4 гривень мільйона гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року, оприлюднило ДПС в Івано-Франківській області.

Лісогосподарські підприємства області та лісокористувачі перерахували до місцевих бюджетів 42,4 мільйона гривень, що на 4,4 гривень мільйона гривень більше, ніж торік. За спеціальне використання води суб’єкти господарювання сплатили 6,1 мільйона гривень.

