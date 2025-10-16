ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В ДТП загинули військовослужбовці Віталій Клюєв та Іван Маслій

Автор: Уляна Роднюк
Двоє українських військових у формі на портретах
У ніч на 15 жовтня 2025 року, у Житомирській області, під час виконання службових обов’язків, трагічно загинули у дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовці, – головний сержант Клюєв Віталій Вікторович, 23.10.1977 р.н. з Богородчанської громади та сержант Маслій Іван Ярославович, 28.04.1969 р.н. з Дзвиняцької громади.

Завтра, 17 жовтня о 12 годині, згідно з військовим церемоніалом, відбудеться панахида на Алеї Героїв у Богородчанах, пише Ростислав Заремба.

Опісля кортеж направиться до сіл Підгірʼя та Росільна, де наступного дня відбудеться чин християнського похорону.

