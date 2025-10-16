ТОП-8 місць, де варто скуштувати гуцульську кухню на Франківщині

Гуцульська кухня — це неповторний смак Карпат у кожній страві: банош, кулеша, бринза та свіжі гриби з лісу.

“Версії” підготували добірку найкращих закладів Івано-Франківщини, де традиції смаку зберігаються й досі.

Дім Мулярових (Івано-Франківськ)

Цей ресторан відомий своєю автентичною гуцульською кухнею та затишною атмосферою. Знаходиться в будинку відомої кулінарки Стефи Мулярової,та відображає побут початку 20 ст.

Страви готуються з локальних продуктів по відтворених давніх рецептурах з переписів знайдених при реконструкції будинку і належали кулінарці пані Муляровій. Меню ресторану виходить за рамки звичайного набору страв. Тут представлені як класичні українські страви, так і спеціальні рецепти.

• Адреса: вул. Чорновола, 5, Івано-Франківськ

Кочерга (Івано-Франківськ)

Ресторація «Кочерга» в Івано-Франківську розташована на вулиці Семена Височана і вирізняється своєю концепцією «з гуцульським серцем» — саме так описують себе творці ресторану. Інтер’єр закладу поєднує етнічні елементи з сучасним дизайном — тут можна побачити дерев’яні балки, традиційний текстиль, глиняний посуд та авторські декоративні акценти, що створюють затишну атмосферу. Це місце підходить як для сімейних обідів, так і для вечері з друзями.

Меню орієнтоване на традиційні страви гуцульського краю, які подаються в сучасному трактуванні. Особливу увагу тут приділяють продуктам місцевого виробництва: бринза, грибочки, копчене м’ясо, кукурудзяна крупа, домашні ковбаси — усе це не лише додає стравам смаку, а й зберігає автентичний дух Карпат. Серед найпопулярніших позицій — банош зі шкварками та бринзою, гуцульський борщ із копченим м’ясом, деруни з білими грибами, вареники, запечені в печі, а також кулеша з фореллю, приготовлена за рецептом із Верховини.

• Адреса: вул. Семена Височана, 18 , Івано-Франківськ

Ресторан-музей «Гуцульщина» (Яремче)

Ресторан-музей «Гуцульщина» в Яремче — один із небагатьох прикладів народної архітектури, що зберіг свою автентичність протягом десятиліть. Збудований у 1956 році за проєктом архітектора Івана Боднарука. Конструкція виконана без жодного цвяха — дерев’яний зруб, зведений відповідно до столітніх традицій місцевого будівництва, свідомо відтворює образ гуцульської хати ХІХ століття. Всередині заклад також зберігає стиль, притаманний гуцульському житлу: піч на дровах, оздоблена косівською керамікою, грубуватий дерев’яний стіл, посуд з глини, вишиті вручну рушники на стінах. Місцева атмосфера доповнюється і розташуванням — поруч із рестораном розкинулася оглядова тераса, з якої відкривається вид на річку Прут і навколишній карпатський ландшафт.

Меню ресторану теж базується на традиційних стравах гуцульської кухні. Тут готують банош із бринзою та шкварками, кулешу, грибну юшку, вареники з різними начинками, кров’янку, домашню ковбасу, тушковану капусту з м’ясом, деруни, борщ з пампушками. Продукти — переважно місцеві, спосіб приготування — близький до домашнього.

• Адреса: вул. І. Петраші, 2, Яремче

Колиба «Високий перевал» (Яблуниця)

Панорамна колиба-ресторан «Високий Перевал» — це двоповерхова дерев’яна споруда, розташована на тлі гірських пейзажів, з яких відкривається вид на Чорногірський хребет — найвищу гірську гряду Українських Карпат. Заклад витриманий у традиційному стилі як зовні, так і всередині: у просторому залі використано предмети народного побуту, дерев’яні елементи декору, ткані доріжки та глиняний посуд. Панорамні вікна додають простору світла й відкривають краєвид на гірські схили. На першому поверсі облаштований великий мангал на дровах, де готують страви безпосередньо при гостях. Офіціанти й бармени працюють у гуцульських строях.

У меню представлені страви гуцульської кухні: грибна юшка, мариновані білі гриби, свіжина, запечена за давніми рецептами в печі, а також форель, приготована на грилі. Основу складають місцеві продукти, приготовані у спосіб, наближений до домашнього. За попереднім замовленням ресторан пропонує розширене банкетне меню.

• Адреса: вул. Горішків, 331а, Яблуниця

Ресторан «Бабай» (Косівський район)

Ресторан «Бабай» відкрився в селі Яворові влітку 2012 року на Зелені свята. Матеріал для інтер’єру збирався довший час в навколишніх лісах, а сам ресторан був збудований за 3 роки.У його інтер’єрі поєднано дерево, камінь, ткані вироби, предмети сільського побуту — все автентичне й прив’язане до локального контексту. Тут відчувається увага до деталей і спроба передати не стилізовану, а живу традицію гуцульського краю. Меню ресторану теж відсилає до традиційної гуцульської кухні. У ньому — страви з грибів, картоплі, домашніх м’ясних виробів, страви з печі, натуральні наливки, чай із трав, зібраних на схилах довколишніх гір.

• Адреса: с. Яворів, Косівський район

Етнокухня «Традиція» (Івано-Франківськ)

Етнокухня «Традиція» — заклад в Івано‑Франківську, який позиціонують як місце, де оживає українська гастрономічна спадщина. Меню «Традиції» зосереджене на українській кухні — тут готують страви «по‑домашньому». У переліку: м’ясні страви, закуски, десерти. Також є послуги банкетів, доставка їжі. У «Традиції» намагаються поєднати домашнє тепло і автентичність: атмосфера спокійна, інтер’єр стриманий, з елементами, які одразу вирізняють українську кухню — дерево, натуральні матеріали, прості декоративні акценти. Обслуговування орієнтоване на комфорт, і заклад підходить як для вечері, так і для зустрічей з друзями чи сімейних посиденьок.

• Адреса: вул. Грушевського, 40, Івано-Франківськ

Стара Ворохта (Яремчанський район)

Зовні та всередині ресторан має виразне етнічне забарвлення — тут є кілька тематичних залів: «Стара Ворохта» із численними старими фотографіями селища та його жителів, мисливський зал, полонинський зал, а також літній майданчик. Інтер’єри прикрашені деревом, традиційними тканими килимами, піччю, характерними для гуцульської естетики декоративними елементами. Кухня в «Старій Ворохті» зосереджена на українських та гуцульських стравах, іноді з елементами закарпатської кухні. У меню — грибна юшка з локшиною, мариновані та квашені гриби, вареники «по-ворохтянськи», бануш з бринзою, салат «Форель для гурмана», а також форель із пряними травами, баранина, телятина з сезонними грибами, карпатський чай із варенням. Обслуговування — за меню, з професійним персоналом; можливі комплексні замовлення та банкетні послуги для груп.

• Адреса: с. Ворохта, Яремчанський район

Водограй (Косів)

Заклад складається не лише з ресторанної частини, а й з готелю — з кількома десятками номерів, включно із люксами та напівлюксами, що дозволяє гостям залишатись на ніч. Є всі зручності для автотуристів: паркінг, зручний під’їзд. Інтер’єр оновлений, поєднує традиційні елементи гуцульської стилістики з комфортом. У ресторані є великі зали, літня тераса з барбекю, альтанки. Заклад працює не лише для простих відвідувань, але й для святкових подій: банкети, весілля, корпоративи, урочистості. Також у меню ‒ традиційна гуцульська кухня, зокрема є дичина, рибні страви. Деякі відвідувачі відзначають, що хоча інтер’єр оновлений і приміщення загалом комфортні, у великих залах іноді виникають проблеми з акустикою та організацією простору для зручного проведення зустрічей.

• Адреса: вул. Івана Франка, 2, Косів