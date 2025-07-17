Рада підтримала призначення Юлії Свириденко прем’єр-мiнiстром

Верховна Рада затвердила призначення Юлiї Свириденко на посаду прем’єр-міністра України. Законопроєкт підтримали 262 народнi депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєкт #13494 «Про призначення Свириденко Ю.А. Прем’єр-міністром України» підтримали 262 народнi депутати. Проти проголосували 22 нардепiв, ще 26 утримались.

Железняк також опублікував розподіл голосів за партіями щодо призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.