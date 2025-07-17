“Прикарпаття-Благо” підписало двох новачків

Черговими літніми новачками “Прикарпаття-Благо” стали два 20-річні футболісти — воротар Владислав Гуменюк і фланговий півзахисник Дмитро Макотяк.

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Напередодні обидва футболісти уклали контракти з івано-франківським клубом терміном на два роки, пише Правда.

Разом з новою командою молоді новачки працюють на навчально-тренувальних зборах, а також взяли участь у кількох контрольних матчах.

Владислав Гуменюк (04.07.2005) народився в Луцьку. Вихованець ДЮСШ “Волині”, кольори якої захищав у чемпіонатах ДЮФЛУ – Вищій лізі U-14, U-15 та Еліт-лізі U-16, U-17. У лютому 2024 року уклав свій перший професійний контракт з “Металістом 1925”. У складі харківської команди воротар зіграв 7 матчів чемпіонату України U-19, а минулого сезону дебютував у Другій лізі ПФЛ, де захищав ворота “Металіста 1925-2” у Групі Б (5 матчів).

Дмитро Макотяк (04.11.2004) народився у селі Задубрівці Снятинського району. Вихованець СДЮСШОР “Прикарпаття”, у складі якої грав у Вищій лізі U-15, U-16, U-17 чемпіонатів ДЮФЛУ і Першій лізі U-19, а також в чемпіонаті ДЮФЛ області. У сезоні 2021/22 виступав за “Прикарпаття-Тепловик U-18” у першості області (8 матчів), а восени 2022-го дебютував вже за дорослу команду “Прикарпаття-Тепловик” у чемпіонаті та Кубку Івано-Франківщини (56 матчів, 12 голів).