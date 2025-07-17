В Івано-Франківській міськраді відмовилися відкликати звернення щодо заборони абортів

Івано-Франківська міська рада відхилила петицію про скасування звернення до центральної влади щодо заборони абортів, попри достатню кількість голосів на її підтримку. Авторам петиції запропонували звернутися до суду.
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Про це йдеться у відповіді, розміщеній на сайті електронних петицій.
Документ з вимогою відкликати звернення Івано-Франківської міської ради щодо заборони абортів 27 червня 2025 року зареєструвала франківка Христина Ставнича. Його підписали 350 людей з 250 необхідних для розгляду, що зобов’язало міську владу надати офіційну відповідь.
У відповіді на електронну петицію секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин зазначив, що звернення має лише рекомендаційний характер, а його ухвалення відбулося у відповідь на прохання громадських організацій і духовенства.
Відтак відкликати документ не можуть відповідно до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, оскільки це виходить за межі повноважень міської ради. Усім, хто не погоджується з його змістом, рекомендують звертатися до суду.
Що відомо про звернення Івано-Франківської міської ради
27 червня 2025 року депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення “Про захист життя зачатих дітей і припинення абортів в українському народі” до президента України, Верховної ради та премʼєр-міністра.
Його ініціатором виступив депутат від “Свободи” Ярослав Дубас. Документ, окрім заклику заборонити аборти, містить пропозиції щодо:
- відновлення Міністерства сім’ї України;
- запровадження курсів з основ сім’ї в школах;
- створення сприятливих умов для багатодітних сімей;
- закріплення захисту життя ненароджених дітей у Конституції України.
Директор громадської організації “Центр політичних студій” Віталій Світлик сказав у коментарі Суспільному, що таке звернення депутатів є популістичним. Зокрема, пункти про збільшення виплат з держбюджету.
Зі слів заступниці медичного директора Івано-Франківського обласного перинатального центру Олександри Скиданчук, заборона абортів може становити небезпеку для життя жінок.