У Верховині здаватимуть кров для бійців

17 липня 2025 року на території Верховинської багатопрофільної лікарні працюватиме виїзна бригада обласної станції переливання крові. Компоненти крові передадуть для потреб Збройних сил України.

Про це інформують на Facebook-сторінці селищної ради.

Прийматимуть кров на вулиці Невестюка, 2.

Як здати кров:

забір проводиться натщесерце;

вікові обмеження від 18 до 60 років.

Під час донації медики проведуть повне обстеження на гепатити B і C, на ВІЛ.

Докладнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши за номером: 067 492 67 88.