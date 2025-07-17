У Верховині здаватимуть кров для бійців

17 липня 2025 року на території Верховинської багатопрофільної лікарні працюватиме виїзна бригада обласної станції переливання крові. Компоненти крові передадуть для потреб Збройних сил України.
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Про це інформують на Facebook-сторінці селищної ради.
Прийматимуть кров на вулиці Невестюка, 2.
Як здати кров:
- забір проводиться натщесерце;
- вікові обмеження від 18 до 60 років.
Під час донації медики проведуть повне обстеження на гепатити B і C, на ВІЛ.
Докладнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши за номером: 067 492 67 88.