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У Верховині здаватимуть кров для бійців
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Верховині здаватимуть кров для бійців

Автор: Олег Мамчур
17/07/2025 13:32
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17 липня 2025 року на території Верховинської багатопрофільної лікарні працюватиме виїзна бригада обласної станції переливання крові. Компоненти крові передадуть для потреб Збройних сил України.

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Про це інформують на Facebook-сторінці селищної ради.

Прийматимуть кров на вулиці Невестюка, 2.

Як здати кров:

  • забір проводиться натщесерце;
  • вікові обмеження від 18 до 60 років.

Під час донації медики проведуть повне обстеження на гепатити B і C, на ВІЛ.

Докладнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши за номером: 067 492 67 88.