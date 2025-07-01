“Рекомендують двічі купити житло”. В Івано-Франківську власники квартир звинувачують забудовника в шахрайстві

В Івано-Франківську сержантка медичної служби Збройних сил України Наталя Зіняк судиться із забудовником за квартиру, яку придбала з чоловіком Іваном у 2020 році. Жінка каже, що їх не впускають у придбане житло і вимагають доплату через конфлікт, що виник між замовниками будівництва. У подібній ситуації опинилася й сім’я Івана та Марії Галушків.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з родинами, представниками будівельної компанії Socium Developer, замовниками будівництва, а також відвідали одне із судових засідань у справі про володіння житлом. Подробиці — у матеріалі.

Житловий комплекс “Козацький”. Суспільне Івано-Франківськ

“Рекомендували реінвестувати, тобто двічі купити своє житло”. Історія родини Зіняків

Подружжя Наталії та Івана Зіняків купило квартиру понад чотири роки тому в комплексі “Козацький”. Оселя була розташована на вулиці Виноградній, 175А. Коли будинок здали в експлуатацію, адресу змінили на Довженка, 31В.

“Згідно з договором, упродовж року ми сплатили повну вартість квартири. Нам казали, що можемо заїхати у другому кварталі 2022 року. І хочу зазначити, що у договорі купівлі-продажу зазначалося, що сума за житло не може бути змінена, лише у випадку збільшення або зменшення площі квартири за БТІ”, — каже Наталія Зіняк.

Договір купівлі-продажу квартири сімʼї Зіняків. Суспільне Івано-Франківськ

Жінка розповідає, що вартість придбаного житла на той час становила майже 22 тисячі євро. Після сплати всієї суми подружжя отримало доступ до нової оселі й очікувало на офіційну здачу будинку в експлуатацію.

“У 2022 році розпочалася війна — важкий час для усіх. І ми пов’язали оцю затримку здачі квартири саме з важкими моментами. Чемно, без жодних претензій, очікували того моменту, коли нам передадуть квартиру. Але в серпні 2024 року, коли я була у бойовому відрядженні на Донецькому напрямку, зателефонував чоловік і повідомив, що його викликали в офіс Socium Developer. Там йому сказали, що для передачі квартири необхідно сплатити понад 10 тисяч гривень за квадратний метр, що становило понад 800 тисяч гривень. В іншому разі нам житло не передадуть”, — говорить Наталія Зіняк.

Чоловік жінки Іван Зіняк каже: на зустрічі були представники трьох замовників будівництва — компанії “САТП-0901” (“Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901”), громадської організації “Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО” та житлового комплексу “Козацький”.

“Між ними відбулися незгоди. Керуючись конфліктом, вони тепер вимагають гроші не з того, скажімо, поганого “співзабудовника”, а з інвесторів”, — каже Іван Зіняк.

Подружжя Наталії та Івана Зіняків біля своєї квартири. Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, під час однієї з розмов представник будівельної компанії пропонував повернути їм гроші за курсом, актуальним на момент купівлі квартири.

“Мені сказали, що моя квартира, точніше, що вона не моя, а їхня, буде продана. Вони безпосередньо мені рекомендували реінвестувати, тобто двічі купити своє житло. Або просто йти до суду”, — говорить Іван Зіняк.

“Ви документи маєте, але є другий власник на квартиру”. Історія сімʼї Галушків

Іван та Марія Галушки придбали квартиру в житловому комплексі “Козацький” у 2023 році. За оселю вони сплатили орієнтовно 25 тисяч доларів. Після місяців очікувань їм відмовили у видачі ключів від квартири.

“Ми приїхали у Socium Developer, а вони сказали: “Ви документи маєте, але є другий власник на ту квартиру. Вона перепродана”. — Як перепродана? Як я — другий власник, якщо я заплатила у “САТП””? — “Так, ви не маєте квартири”. Нам сказала це юристка. У мене тиск й цукор піднялися, розплакалася і дотепер плачу. Гроші вкласти й не мати оселі?” — розповідає Марія Галушка.

Подружжя Марії та Івана Галушків. Суспільне Івано-Франківськ

За словами її чоловіка Івана Галушки, крім них, ще є понад 40 людей, які заплатили забудовникам гроші й тепер чекають на рішення судів.

Тим часом власники квартир у комплексі “Козацький” почали отримувати рахунки на сплату за житлово-комунальні послуги, каже Іван Галушко.

“Квитанція прийшла на вулицю Довженка, 31В, корпус 1, квартира 42, яка належала б нам на право власності. Але тут вказане імʼя іншого власника”, — говорить Іван Галушко.

Іван Галушко витягує квитанцію. Суспільне Івано-Франківськ

Що кажуть у Socium Developer та ЖК “Козацький”

На офіційному сайті Асоціації західноукраїнських забудовників йдеться про те, що житловий комплекс “Козацький” є проєктом будівельної компанії Socium Developer. Він мав трьох замовників: ГО “Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО”, ТОВ “Житловий комплекс “Козацький” та приватна компанія “Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901”.

Банер від забудовника Socium Developer. Суспільне Івано-Франківськ

Кореспондентка Суспільного зв’язалася з представницею будівельної компанії Socium Developer та житлового комплексу “Козацький” Наталією Гаврищук. У телефонній розмові вона розповіла, що партнерські відносини із “САТП-0901” розірвали через суд у 2023 році.

“Ініціатором звернення до суду була громадська організація (“Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО” — ред.), яка наразі є єдиним замовником будівництва цього об’єкта”, — каже Наталія Гаврищук.

За словами Наталії Гаврищук, відповідно до рішення суду, угоду між партнерами припинили через те, що “САТП-0901”, укладаючи договір, фактично ввів в оману партнерів щодо інвестиційного вкладу.

Що сказали інші замовники будівництва на судовому засіданні

За інформацією онлайн-сервісу Youcontrol, кінцевим бенефіціаром підприємства “САТП-0901”, у якого подружжя Зіняків придбало квартиру, є Роман Тимків — ексдепутат Івано-Франківської міської ради та колишній директор “Львівського бронетанкового заводу”. У 2020 році Вищий антикорупційний суд звинуватив його у декларуванні неправдивої інформації. Пізніше — скасував свій вирок.

Упродовж пів року сім’я Зіняків відстоює право на придбану квартиру в Івано-Франківському міському суді. Під час засідання 25 червня 2025 року інтереси “САТП-0901” представляв Юрій Грица. Він заявив, що підприємство не має стосунку до спірного майна.

“САТП-0901” втратила свої майнові права на квартири, які повинно було отримати. Зокрема, і на квартиру, яку повинно було передати позивачу Зіняку. У зв’язку з цим, з метою встановлення юридичної визначеності у відносинах, ми подали позов про розірвання договору”, — сказав Юрій Грица.

Позицію “Івано-Франківської обласної спілки учасників та інвалідів АТО” на засіданні представляв Андрій Абрам’юк.

“Вважаємо, що у позивача (родини Зіняк — ред.) відсутні правові підстави визнання права на спірну квартиру, оскільки у “САТП-0901″ — продавця за їхнім договором — припинилися майнові права на спірну квартиру з моменту ухвалення рішення щодо визнання недійсним договору про участь в будівництві, укладеного 10 жовтня 2019 року”, — сказав Андрій Абрам’юк.

За словами судді Тараса Антоняка, наступне судове засідання у цій справі відбудеться 1 липня 2025 року.