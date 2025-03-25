Рідкісний гриб з Прикарпаття став переможцем конкурсу наукових фото

Вікіпедія щороку проводить конкурс наукових зображень, що має на меті популяризацію науки та збір світлин, які ілюструватимуть статті енциклопедії.

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Українська частина конкурсу тривала з листопада по грудень 2024 року, і її проводила громадська організація “Вікімедіа Україна“, пише Бліц-Інфо

Як повідомили у пресслужбі організації, торік до неї долучилися 72 учасники та учасниці. Завдяки цьому Вікіпедія поповнилася 470 науковими зображеннями, які змагалися у п’яти номінаціях: “Мікроскопія”, “Живі організми”, “Люди в науці”, а також “Нефотографічні зображення” та “Загальна категорія”. Окремо в конкурсі 2024 року українська Вікіпедія представила спеціальну номінацію “Наслідки війни”.

Так, у номінації “Живі організми” цьогоріч перемогла фотографія фелінідіума Поузара, зроблена в урочищі Джурджі мікологинею Алісою Атаманчук.

Як зазначили у природному заповіднику “Горгани”, Фелінідіум Поузара (Phellinidium pouzarii) належить до найрідкісніших грибів планети – на сьогодні відомо всього про 15 місцезростань. Одне з них було відкрите кілька років тому в урочищі Джурджі.