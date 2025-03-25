На Франківщині ветеранів війни вчитимуть стрільбі з лука

Також на події презентують школу інструкторів для ветеранів “Стрільба з олімпійського лука”, пише МІСТО

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Захід зібрав десятки зацікавлених людей.

«Ми назбирали минулого року мільйон гривень на спортивне обладнання. Насправді це не багато коштів і ми думали, як їх ефективно використати. Вирішили, що половину коштів використаємо на обладнання для закупівлі наборів зі стрільби зі спортивного луку, яке передамо у три інші міста нашої області і запустимо школу по навчанні стрільбі з луку, – каже Наталка Найда, керівниця проекту «Петрос».

Загалом буде проведено 15 занять: 5 теорії та 10 практики.

«Вже є перші охочі, є запити з інших мість і навіть зі сходу. Зараз ми відкриваємо набір та збираємо перших 15 учасників. Але якщо буде 30 чи 40 охочих, то ми залюбки збільшимо групу, – додає Наталка Найда.

Орієнтовна тривалість навчання до 2-2,5 місяців.

«Це пілотна школа, ніхто ніколи такого не робив. Також ми б хотіли, щоб ці ветерани, які пройдуть навчання, були працевлаштовані в громадах, щоб вони на місцях займалися з іншими ветеранами, їздили до них в лікарні та реабілітаційні центри, – розповідає організаторка.

Основною тренеркою буде Катя Дубровіна – українська лучниця, призерка Олімпійських ігор, а також будуть тренери з інших міст.

«Спорт дуже добре спливає не тільки на фізичне, але й ментальне здоровʼя. Вони соціалізуються через спорт та учаться досягати певних цілей. Сама ідея, це популяризація адаптивного спорту для ветеранів війни у всіх з населених пунктах, де є ветерани, – каже ветеран Юрій Гапончук.



Основна ідея школи це те, що ветерани будуть навчати ветеранів. Щоб ветерани були зацікавлені не сидіти дома, а розвиватися, хотіти далі виходити в суспільство і жити так, як жили до війни.

«Ветерани, які пройдуть навчання, отримають спорядження, яке потрібне для навчання інших ветеранів на місцях. Далі вони 1-3 рази на тиждень будуть долучати до навчань інших ветеранів, – каже Гапончук.

Первинна школа буде створена у Франківську, теоретична частина буде проходити в «Петросі», а практична у відділеній частині Промприладу.