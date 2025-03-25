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Воїна з Франківська Віталія Василика нагородили “Золотим Хрестом”

Автор: Оксана Марушкевич
25/03/2025 21:59
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Військовослужбовця 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону “Едельвейс” Віталія Василика, який є командиром відділення безпілотних авіакомплексів, нагородили “Золотим хрестом”.

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Про це пише Галка.

Віталій Василик уже майже три роки служить у 8 ОГШБ. Чоловік каже, що отриманий “Золотий Хрест” є визнанням колективної праці.

“Для мене ця нагорода — це визнання роботи всієї нашої команди. Кожен із нас вкладає багато зусиль, часу і душі в те, що ми робимо. Це про нашу спільну справу, підтримку одне одного і віру в те, що ми на правильному шляху”, — розповів військовослужбовець, підкресливши свою гордість за службу поруч з побратимами.