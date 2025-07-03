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Росіяни вдарили по будівлі ТЦК у Полтаві, є загиблі та поранені. ФОТО
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Росіяни вдарили по будівлі ТЦК у Полтаві, є загиблі та поранені. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/07/2025 10:49
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Вранці 3 липня російські війська вдарили по будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, зокрема серед цивільних.

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Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

«Сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП», – йдеться у повiдомленнi.

Також відомо про ще одне влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП. Внаслiдок нього виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

Також вiдомо про загиблих та поранених внаслiдокк атаки, зокрема серед цивiльних. На мiсцi працюють екстренi служби. Наслiдки уточнюються.

Пошкоджена будівля з обгорілою фасадою