На Прикарпатті за добу зафіксували 23 пожежі в екосистемах. ФОТО

Впродовж минулої доби підрозділи ДСНС Прикарпаття ліквідували 23 пожежі в екосистемах, з яких дві — на сміттєзвалищах. Загальна площа пожеж склала 0,63 гектара.

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З початку року на території області вже зареєстровано 1506 пожеж в екосистемах, а їхня загальна площа складає 147,896 гектара, інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Щодня в області працюють рейдові групи рятувальників для виявлення паліїв сухостою. Вчора під час профілактичних рейдів фахівці ДСНС виявили 3 паліїв сухої рослинності, на яких були складені адміністративні протоколи. З початку року складено вже 133 адмінпротоколи на правопорушників.

Рятувальники наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 3060 до 6120 гривень.