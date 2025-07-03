Як нацгвардійці Івано-Франківщини опановують бронетехніку FV-107 в умовах наближених до бойових

Національна гвардія України проводить інтенсивне навчання екіпажів гусеничного бронетранспортера FV-107.

Програма включає теоретичні заняття, технічну підготовку, практичне водіння та бойові стрільби — усе це відбувається в умовах, максимально наближених до реальних бойових, пише Фіртка.

«Спершу знайомимо бійців із конструкцією та можливостями FV-107», — розповідає інструктор із позивним Фреш. — «Далі йде технічна підготовка: навчання обслуговуванню, ремонту та підготовці техніки до виконання завдань. Це дозволяє не лише керувати машиною, а й підтримувати її у бойовій готовності».

Бронетранспортер оснащений дизельним двигуном, гідромеханічною коробкою передач і важільно-торсіонною підвіскою, що забезпечує високу прохідність і швидкість до 96 км/год. На спеціальному автодромі гвардійці відпрацьовують подолання природних і штучних перешкод, водіння у вузьких проходах та інженерну підготовку, зокрема маскування позицій.

«Найбільше враження на курсантів справляє практичне водіння», — додає Фреш. — «Керувати гусеничною технікою за допомогою важелів для багатьох — новий досвід. Проте завдяки інструкціям і підтримці інструкторів вони швидко опановують машину. Ми постійно на зв’язку з бійцями, ділимося бойовим досвідом і допомагаємо у складних ситуаціях».

Особливу увагу приділяють бойовим стрільбам, які проходять вдень і вночі, зі стаціонарних позицій і в русі. Перед стрільбами зброю ретельно приводять до нормального бою, що дозволяє ефективно вражати цілі навіть у складних умовах.

«Коли вперше сів за FV-107, відчув потужність цієї техніки», — ділиться гвардієць із позивним Сокіл. — «Особливо запам’яталися нічні стрільби та водіння трасою з перешкодами. Це потребує максимальної концентрації, але після кількох занять відчуваєш себе впевнено. Емоції від такої підготовки незабутні!».

FV-107 — надійна машина для широкого спектра бойових завдань. Завдяки професіоналізму інструкторів і сучасній програмі підготовки гвардійці успішно освоюють техніку, готуючись до найскладніших викликів.