ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальники допомогли травмованому туристу на горі Ігровець
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рятувальники допомогли травмованому туристу на горі Ігровець

Автор: Олег Мамчур
04/07/2025 16:42
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

3 липня о 19:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення від туриста 2006 року народження, який травмувався під час сходження в районі гори Ігровець поблизу села Стара Гута.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Його місцезнаходження оперативно встановили, зв’язок із постраждалим не переривався, інформує ДСНС.

На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення з Івано-Франківська.

Після прибуття вони надали юнакові домедичну допомогу та транспортували його до села Стара Гута. Там туриста передали медикам екстреної допомоги.

Завдяки злагодженим діям рятувальників операцію вдалося завершити без ускладнень.