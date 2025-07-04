Рятувальники допомогли травмованому туристу на горі Ігровець

3 липня о 19:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення від туриста 2006 року народження, який травмувався під час сходження в районі гори Ігровець поблизу села Стара Гута.

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Його місцезнаходження оперативно встановили, зв’язок із постраждалим не переривався, інформує ДСНС.

На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення з Івано-Франківська.

Після прибуття вони надали юнакові домедичну допомогу та транспортували його до села Стара Гута. Там туриста передали медикам екстреної допомоги.

Завдяки злагодженим діям рятувальників операцію вдалося завершити без ускладнень.