У Франківську оголосили тендер на ремонт пасічнянського моста

3 липня франківське комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія” оголосило тендер на поточний ремонт моста по вулиці Галицькій через Бистрицю Солотвинську орієнтованою вартістю 19 215 684 грн, пише КУРС.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Зокрема, йдеться про виконання невідкладних протиаварійних заходів на мосту.
Аукціон відбудеться 11 липня. Після проведення тендеру поточний ремонт конструкцій моста планують виконати до кінця цього року.
Замовник має розрахуватися з підрядником протягом 20 днів після виконання робіт, аванс не передбачений.