У Франківську оголосили тендер на ремонт пасічнянського моста

3 липня франківське комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія” оголосило тендер на поточний ремонт моста по вулиці Галицькій через Бистрицю Солотвинську орієнтованою вартістю 19 215 684 грн, пише КУРС.

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Зокрема, йдеться про виконання невідкладних протиаварійних заходів на мосту.

Аукціон відбудеться 11 липня. Після проведення тендеру поточний ремонт конструкцій моста планують виконати до кінця цього року.

Замовник має розрахуватися з підрядником протягом 20 днів після виконання робіт, аванс не передбачений.