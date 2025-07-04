ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську оголосили тендер на ремонт пасічнянського моста
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську оголосили тендер на ремонт пасічнянського моста

Автор: Олег Мамчур
04/07/2025 16:25
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

3 липня франківське комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія” оголосило тендер на поточний ремонт моста по вулиці Галицькій через Бистрицю Солотвинську орієнтованою вартістю 19 215 684 грн, пише КУРС.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Зокрема, йдеться про виконання невідкладних протиаварійних заходів на мосту.

Аукціон відбудеться 11 липня. Після проведення тендеру поточний ремонт конструкцій моста планують виконати до кінця цього року.

Замовник має розрахуватися з підрядником протягом 20 днів після виконання робіт, аванс не передбачений.