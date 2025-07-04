Суд оштрафував депутата-свободівця Ігоря Голінея з Надвірнянщини, затриманого після отримання хабаря

Надвірнянський районний суд визнав винним депутата Ланчинської селищної ради від ВО «Свобода», колишнього заступника голови Ігоря Голінея у корупційному правопорушенні – одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень депутатами селищної ради (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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Нагадаємо, Голінея затримали ще у 2021 році після одержання 1000 доларів хабаря за вирішення земельних питань, пише КУРС.

Як йдеться у вироку суду, ще у середині липня 2021 року до Ігоря Голінея, який перебував на посаді заступника селищного голови Ланчина, звернувся підприємець з Коломиї щодо відведення земельної ділянки під встановлення МАФу.

Голіней запропонував кілька ділянок на вибір. Підприємець обрав земельну ділянку площею 0,25 га обабіч дороги в напрямку села Середній Майдан – в урочищі «Ділок» селища Ланчин.

Взамін Голіней сказав оплатити встановлення металопластикових вікон у ФАПі села Середній Майдан (26 500 грн), купити цементу на ремонт того ж ФАПу (3000 грн), привезти у Середній Майдан 25 тонн щебеню для підсипання вулиць та 1000 доларів готівкою.

Після того як підприємець привіз щебінь, на початку вересня 2021 року Голіней пролобіював на виконкомі рішення про встановлення МАФу. Після цього надіслав заявнику повідомлення з реквізитами для оплати за вікна.

Підприємець перерахував 26 500 грн на вікна, а згодом ще 3000 грн – на цемент.

Згодом, 29 вересня, Ігор Голіней пролобіював на сесії селищної ради надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою альтернативних сонячних джерел енергії та надання дозволу для виготовлення детального плану території земель площею 25,99 га в урочищі «Ділок» для встановлення сонячних джерел енергії приблизною потужністю 30 кВт.

Наступного дня, 30 вересня, біля селищної ради підприємець передав Голінею 1000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на той момент становило 26 576 грн. Того ж для його затримали правоохоронці.

Ігор Голіней свою вину визнав. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді штрафу – 68 000 грн. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

До речі, з посади заступника селищного голови Голіней звільнився у 2022 році, однак досі є депутатом селищної ради.