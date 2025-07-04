Прикарпаття дізналось календар Першої ліги: розпочинаємо на виїзді

У п’ятницю, 4 липня, в столичному Будинку футболу України відбулося жеребкування календаря чемпіонату України серед команд Першої ліги 2025/26.

Відзначимо, що з нового сезону Перша ліга повертається до класичного формату «осінь-весна»: 16 учасників зіграють у два кола, а кожна команда проведе по 30 матчів — вдома і на виїзді, пише Правда.іф.

Згідно з проведеним жеребкування новий першоліговий чемпіонат івано-франківська команда розпочне двома гостьовими поєдинками — з сумською «Вікторією» і «Феніксом-Маріуполем».

Свій перший домашній поєдинок на стадіоні «Рух» прикарпатці зіграють у третьому турі — з «Черніговом».

Результати жеребкування календаря Першої ліги 2025/26

1-й тур – 2 серпня (субота):

Ворскла – Фенікс-Маріуполь

ЮКСА – Поділля

Чорноморець – Нива Тернопіль

Минай – Металіст

Інгулець – Буковина

Агробізнес – Лівий Берег

Пробій – Чернігів

Вікторія – Прикарпаття-Благо

2-й тур – 2 серпня (неділя):

Ворскла – ЮКСА

Чернігів – Вікторія

Лівий Берег – Пробій

Буковина – Агробізнес

Металіст – Інгулець

Нива Тернопіль – Минай

Поділля – Чорноморець

Фенікс-Маріуполь – Прикарпаття-Благо