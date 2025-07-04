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Прикарпаття дізналось календар Першої ліги: розпочинаємо на виїзді

Автор: Олег Мамчур
04/07/2025 16:03
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У п’ятницю, 4 липня, в столичному Будинку футболу України відбулося жеребкування календаря чемпіонату України серед команд Першої ліги 2025/26.

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Відзначимо, що з нового сезону Перша ліга повертається до класичного формату «осінь-весна»: 16 учасників зіграють у два кола, а кожна команда проведе по 30 матчів — вдома і на виїзді, пише Правда.іф.

Згідно з проведеним жеребкування новий першоліговий чемпіонат івано-франківська команда розпочне двома гостьовими поєдинками — з сумською «Вікторією» і «Феніксом-Маріуполем».

Свій перший домашній поєдинок на стадіоні «Рух» прикарпатці зіграють у третьому турі — з «Черніговом».

Результати жеребкування календаря Першої ліги 2025/26

1-й тур – 2 серпня (субота):
Ворскла – Фенікс-Маріуполь
ЮКСА – Поділля
Чорноморець – Нива Тернопіль
Минай – Металіст
Інгулець – Буковина
Агробізнес – Лівий Берег
Пробій – Чернігів
Вікторія – Прикарпаття-Благо

2-й тур – 2 серпня (неділя):
Ворскла – ЮКСА
Чернігів – Вікторія
Лівий Берег – Пробій
Буковина – Агробізнес
Металіст – Інгулець
Нива Тернопіль – Минай
Поділля – Чорноморець
Фенікс-Маріуполь – Прикарпаття-Благо