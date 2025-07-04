Відомо, на яких ділянках дороги на Івано-Франківщині ліквідовують аварійну ямковість. ФОТО

На Івано-Франківщині тривають роботи із забезпечення належного стану дорожньої інфраструктури та безпеки руху.

Повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

За завданням Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області бригади підрядної організації протягом тижня виконували роботи з ліквідації аварійної ямковості на таких дорогах державного значення:

-на ділянці дороги Н-09 Мукачево – Львів від Галича до межі з Львівщиною;

-у селі Майдан та на під’їзді до Тисмениці Дороги Н-10 Стрий – Мамалига;

-на ділянках від Тязева до Клубівців, у Живачеві, від Городенки до Снятина, в с. Джурів дороги Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;

-на ділянці від Старого Мартинова до Бурштина дороги Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин;

-у межах Обертинської громади (Т-09-04 Озеряни – Кути).

Також виконували роботи з нанесення дорожньої розмітки, ремонту пошкодженого перильного огородження, прибирання проїзної частини, очищення та укріплення узбіч, обрізки гілок, зокрема на таких ділянках:

Н-09 Мукачево – Львів (на об’їзній Богородчан та на ділянці від Івано-Франківська до межі з Львівщиною);

Н-10 Стрий – Мамалига – у селі Дем’янів;

Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль;

Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин;

Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;

Т-09-05 Делятин – Раківчик.