Відомо, на яких ділянках дороги на Івано-Франківщині ліквідовують аварійну ямковість. ФОТО

На Івано-Франківщині тривають роботи із забезпечення належного стану дорожньої інфраструктури та безпеки руху.
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Повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.
За завданням Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області бригади підрядної організації протягом тижня виконували роботи з ліквідації аварійної ямковості на таких дорогах державного значення:
-на ділянці дороги Н-09 Мукачево – Львів від Галича до межі з Львівщиною;
-у селі Майдан та на під’їзді до Тисмениці Дороги Н-10 Стрий – Мамалига;
-на ділянках від Тязева до Клубівців, у Живачеві, від Городенки до Снятина, в с. Джурів дороги Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;
-на ділянці від Старого Мартинова до Бурштина дороги Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин;
-у межах Обертинської громади (Т-09-04 Озеряни – Кути).
Також виконували роботи з нанесення дорожньої розмітки, ремонту пошкодженого перильного огородження, прибирання проїзної частини, очищення та укріплення узбіч, обрізки гілок, зокрема на таких ділянках:
Н-09 Мукачево – Львів (на об’їзній Богородчан та на ділянці від Івано-Франківська до межі з Львівщиною);
Н-10 Стрий – Мамалига – у селі Дем’янів;
Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль;
Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин;
Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;
Т-09-05 Делятин – Раківчик.
“У місцях проведення робіт можливі часткові обмеження руху. Закликаємо водіїв бути уважними, дотримуватись швидкісного режиму та вимог тимчасових дорожніх знаків”, – попереджають в організації.