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Трактор косить траву біля дороги
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, на яких ділянках дороги на Івано-Франківщині ліквідовують аварійну ямковість. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
04/07/2025 15:54
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На Івано-Франківщині тривають роботи із забезпечення належного стану дорожньої інфраструктури та безпеки руху.

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Повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

За завданням Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області бригади підрядної організації протягом тижня виконували роботи з ліквідації аварійної ямковості на таких дорогах державного значення:

-на ділянці дороги Н-09 Мукачево – Львів від Галича до межі з Львівщиною;

-у селі Майдан та на під’їзді до Тисмениці Дороги Н-10 Стрий – Мамалига;

-на ділянках від Тязева до Клубівців, у Живачеві, від Городенки до Снятина, в с. Джурів дороги Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;

-на ділянці від Старого Мартинова до Бурштина дороги Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин;

-у межах Обертинської громади (Т-09-04 Озеряни – Кути).

Також виконували роботи з нанесення дорожньої розмітки, ремонту пошкодженого перильного огородження, прибирання проїзної частини, очищення та укріплення узбіч, обрізки гілок, зокрема на таких ділянках:

▪️Н-09 Мукачево – Львів (на об’їзній Богородчан та на ділянці від Івано-Франківська до межі з Львівщиною);

▪️Н-10 Стрий – Мамалига – у селі Дем’янів;

▪️Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль;

▪️Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин;

▪️Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;

▪️Т-09-05 Делятин – Раківчик.

“У місцях проведення робіт можливі часткові обмеження руху. Закликаємо водіїв бути уважними, дотримуватись швидкісного режиму та вимог тимчасових дорожніх знаків”, – попереджають в організації.

Трактор на дорозі влітку
Трактор косить траву біля дороги на природі.
Трактор працює на узбіччі дороги біля лісу.
Конуси та розмітка на дорозі біля будівлі.
Ремонт дороги в Івано-Франківській області