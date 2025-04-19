Ринок новобудов: Франківщина в лідерах за кількістю стартів продажів

У першому кварталі 2025 року Івано-Франківська область майже наздогнала столицю за кількістю нових житлових комплексів, виведених на ринок.

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За пів року в регіоні стартували продажі у десяти новобудовах — стільки ж, скільки в Києві та лише на одну менше, ніж у передмісті столиці.

Така активність стала однією з найвищих в Україні, інформують у ЛУН.

Ціни ростуть, але не всюди

У першому кварталі 2025 року середня вартість квадратного метра в українських новобудовах продовжила зростати.

Згідно з даними, в більшості міст України зафіксовано зростання цін у новобудовах. Найвідчутніше — в Одесі: за пів року квадратний метр подорожчав на 14%, досягнувши середньої ціни у 45 600 гривень.

Натомість у Львові та Ужгороді спостерігалося незначне зниження — на 2%. Втім, Львів утримав перше місце за вартістю квадратного метра: 55 600 гривень. На другій позиції — Київ (53 700 гривень), а замикає трійку Ужгород із ціною 47 900 гривень за квадрат.

На Івано-Франківщині середня ціна за метр квадратний в новобудові складає 35 400 гривень. За пів року метр квадратний подорожчав на 6%.

Де ринок найактивніший

Львівщина — беззаперечний лідер за стартами нових проєктів. За останні пів року в області стартували продажі у 25 нових житлових комплексах, з них 15 — у першому кварталі 2025-го. Це понад чверть усіх нових проєктів в Україні.

На другому місці — Закарпатська область (13 нових ЖК), далі — Київ і область (11 ЖК), з яких три — в столиці, а вісім — у передмісті. Лише трохи відстає Івано-Франківщина з десятьма новими комплексами.

Загалом за останні шість місяців в Україні стартували продажі у 95 житлових комплексах. Більшість із них — 51 — були виведені на ринок у першому кварталі 2025 року.