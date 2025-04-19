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У Франківську трапилась ДТП за участі Citroen і Mercedes: є постраждалі. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську трапилась ДТП за участі Citroen і Mercedes: є постраждалі. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 14:01
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19 квітня у місцевих телеграм-каналах повідомляли про ДТП з постраждалими на Хоткевича.

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За словами очевидців на місці працювали медики. Рух на ділянці ускладнений, повідомляє Інформатор Івано-Франківськ 

Речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід розповіла, що автопригода трапилася по вулиці Гната Хоткевича, 15.

За попередніми даними 37-річна водійка автомобіля Citroen була не уважною, виїжджаючи з другорядної дороги, не надала перевагу в русі автомобілю, який рухався головною дорогою.

Внаслідок чого зіткнулася транспортним засобом марки Mercedes. Відомо, що транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

На місце події викликано швидку медичну допомогу, яка госпіталізувала водійку Mercedes 1990 р, також працює слідчо-оперативна група.