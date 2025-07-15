Штормове попередження: на Прикарпатті прогнозують грози

На Прикарпатті попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища. До кінця дня та завтра, 16 липня, очікуються грози та град.
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Пише Правда.іф.
“До кінця дня 15 липня, протягом доби 16 липня по області та місту очікуються грози, град (6-19 мм), пориви вітру 15-20 м/с, значний дощ (15-29 мм за 12 год та менше) (I рівень небезпечності, жовтий)”, – повідомляють у Департаменті з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івавно-Франківської ОВА.