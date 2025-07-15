Штормове попередження: на Прикарпатті прогнозують грози

На Прикарпатті попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища. До кінця дня та завтра, 16 липня, очікуються грози та град.

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