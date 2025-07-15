Верховна Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочинів рф

15 липня український парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії росії проти України.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що 323 депутати проголосували «за», ще 15 утримались.
«Парламент ратифікував #0328 Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», – йдеться у повідомленні.