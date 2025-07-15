Верховна Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочинів рф

15 липня український парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії росії проти України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що 323 депутати проголосували «за», ще 15 утримались.