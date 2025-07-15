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Верховна Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочинів рф
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Верховна Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочинів рф

Автор: Олег Мамчур
15/07/2025 13:41
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15 липня український парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії росії проти України.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що 323 депутати проголосували «за», ще 15 утримались.

«Парламент ратифікував #0328 Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

Екран з підсумками голосування в парламенті.