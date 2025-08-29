Сьогодні, 29 серпня, Калуська громада зустрічатиме померлого захисника Ігоря Гром’яка

Попрощатися з оборонцем Ігорем Гром’яком можна буде в будинку панахиди собору.
Пише Правда.ІФ з посиланням на офіційний канал міського голови Калуської міської ради Андрія Найди
О 16:00 — виїзд траурної колони з тілом померлого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
- вул. Івано-Франківська;
- вул. Бандери;
- вул. Грушевського;
- вул. Підвальна, 3 заїзд у двір;
- м-н Шептицького;
- б-р Незалежності;
- Собор Святих Землі Української ПЦУ
Чин похорону розпочнеться завтра, 30 серпня.
О 14:30 – парастас у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.
Далі траурна колона вирушить у ПК “Мінерал”, де відбудеться прощання з померлим Воїном, та до міського кладовища.