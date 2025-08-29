ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військовий герой та прапор, Україна, зустріч громади.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні, 29 серпня, Калуська громада зустрічатиме померлого захисника Ігоря Гром’яка

Автор: Уляна Роднюк
29/08/2025 15:41
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Попрощатися з оборонцем Ігорем Гром’яком можна буде в будинку панахиди собору.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на офіційний канал міського голови Калуської міської ради Андрія Найди

О 16:00 — виїзд траурної колони з тілом померлого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

  • вул. Івано-Франківська;
  • вул. Бандери;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Підвальна, 3 заїзд у двір;
  • м-н Шептицького;
  • б-р Незалежності;
  • Собор Святих Землі Української ПЦУ

Чин похорону розпочнеться завтра, 30 серпня.

О 14:30 – парастас у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.

Далі траурна колона вирушить у ПК “Мінерал”, де відбудеться прощання з померлим Воїном, та до міського кладовища.

СХОЖІ НОВИНИ