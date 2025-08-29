Нетверезий за кермом та з підробленим посвідченням: в с. Креховичі трапилося ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10:30 у селі Креховичі. Правоохоронці встановили, водій автомобіля Peugeot 308, 1993 року народження, виїжджаючи зі стоянки, не переконався у безпечності маневру та не надав переваги керманичу Mazda. В результаті сталося зіткнення транспортних засобів. Обійшлося без потерпілих.

Пише Правда.ІФ з посиланням на поліцію Івано-Франківської області

Під час оформлення ДТП поліцейські з’ясували, що водій Peugeot не мав обовʼязкового страхового полісу, перебував у стані сп’яніння — алкотестер показав 2,58 проміле, а посвідчення водія, мало ознаки підробки. Для документування кримінального правопорушення на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі поліцейські склали два адміністративні протоколи — за ст. 124 та ст. 130 КУпАП, винесли дві постанови за ч. 1 та ч. 2 ст. 126 КУпАП.

Окрім того, дізнавачі Рожнятівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.