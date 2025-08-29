Суд відправив за ґрати прикарпатця, який обікрав сусідку

Рожнятівський районний суд виніс вирок раніше судимому чоловікові за повторне вчинення крадіжки в умовах воєнного стану, пише КУРС.

Як йдеться у вироку, в ніч з 11 на 12 грудня 2023 року чоловік викрав з господарства сусідки зварювальний апарат та електричний асинхронний двигун.

Після крадіжки чоловік продав двигун сусідові за 300 грн, а зварювальний апарат сховав у дворі іншої сусідки. Згодом викрадене майно повернули потерпілій. Сума збитків становить 3920 грн.

Обвинувачений вже був раніше судимий за крадіжку в умовах воєнного стану та мав непогашену судимість.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді ув’язнення на 5 років і 1 місяць. Також він має відшкодувати 6626 гривень за проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду.