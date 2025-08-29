ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Суд відправив за ґрати прикарпатця, який обікрав сусідку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Суд відправив за ґрати прикарпатця, який обікрав сусідку

Автор: Олег Мамчур
29/08/2025 16:50
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Рожнятівський районний суд виніс вирок раніше судимому чоловікові за повторне вчинення крадіжки в умовах воєнного стану, пише КУРС.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Як йдеться у вироку, в ніч з 11 на 12 грудня 2023 року чоловік викрав з господарства сусідки зварювальний апарат та електричний асинхронний двигун.

Після крадіжки чоловік продав двигун сусідові за 300 грн, а зварювальний апарат сховав у дворі іншої сусідки. Згодом викрадене майно повернули потерпілій. Сума збитків становить 3920 грн.

Обвинувачений вже був раніше судимий за крадіжку в умовах воєнного стану та мав непогашену судимість.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді ув’язнення на 5 років і 1 місяць. Також він має відшкодувати 6626 гривень за проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду.

СХОЖІ НОВИНИ