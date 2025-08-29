ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Шість нових пасажирських вагонів для поїзда "Київ – Івано-Франківськ" отримала УЗ
Автор: Олег Мамчур
29/08/2025 17:21
ДІМ РІА
Укрзалізниця отримала чергову партію пасажирських вагонів із Крюківського вагонобудівного заводу. Нові вагони ввели до складу поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ

Нові вагони 28 серпня вирушили у рейс, повідомили в Укрзалізниці.

“Щойно отримані шість нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу вже введені до складу поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ”, – зазначили в компанії.

