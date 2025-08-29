ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Сергія Гриціва з Прикарпаття, який повернувся з полону, народилася дитина

Автор: Олег Мамчур
29/08/2025 17:52
Військовослужбовець 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Гриців з Івано-Франківщини, якого 13 вересня 2024 року повернули з російського полону, став батьком. У нього народилася донечка.

Про це Сергій Гриців 29 серпня розповів кореспондентці Суспільного.

Дівчинка з’явилася на світ у пологовому відділенні Долинської багатопрофільної лікарні о 9:50 з вагою 3 кілограми 350 грамів та зростом 52 сантиметри. Наразі мати й немовля почуваються добре.

Сергій Гриців розповів, що брав участь у партнерських пологах.

“Я був із дружиною ще під час переймів, які почалися з 23:00. Потім сам перерізав пуповину. Емоції переповнювали, були сльози радості”, — поділився військовий.

Свою донечку подружжя планує назвати Марією.

Пара і новонароджене немовля з табличкою "Привіт, світе".

Що відомо про військовослужбовця Сергія Гриціва

Сергій Гриців народився 9 червня 1995 року в селі Ангелівка Вигодської громади. Служив у 1 окремому батальйоні морської піхоти 36 бригади імені контрадмірала Михайла Білинського, мав позивний Курт.

12 квітня 2022 року Сергій Гриців потрапив у полон. У Росії його засудили на 27 років позбавлення волі. Він пробув у неволі два з половиною роки — 18 етапів і 12 в’язниць. 13 вересня 2024 його обміняли.

