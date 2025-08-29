Вогнеборці ліквідували пожежу гаражного приміщення в Івано-Франківську. ВІДЕО І ФОТО

29 серпня о 15:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домогосподарства на вулиці Ленкавського в місті Івано-Франківськ.
Пише Правда.ІФ з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області
По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль та гаражне приміщення, розташоване поруч із житловим будинком. Загальна площа пожежі склала орієнтовно 50 м².
О 15:15 пожежу локалізовано, а о 15:32 — повністю ліквідовано.
Завдяки злагодженим діям рятувальників на пожежі врятовано 2 житлові будинки, гараж та автомобіль.
До ліквідації пожежі було залучено 5 спецавтомобілі, та 18 рятувальників.
Причина виникнення пожежі встановлюється.