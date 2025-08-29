ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Завтра в Івано-Франківську пройде велопарад дівчат
Автор: Олег Мамчур
29/08/2025 15:36
Вже цієї суботи містом пройде 13-й Івано-Франківський велопарад дівчат.

Велопарад дівчат традиційно відбувається за підтримки Івано-Франківської міської ради та з ініціативи депутатки Мар’яни Вершиніної, повідомили в міськраді.

“Долучайтеся до щорічного заходу, щоб популяризувати культуру велосипедного руху у нашому місті!”, – йдеться в повідомленні.

