Завтра в Івано-Франківську пройде велопарад дівчат

Вже цієї суботи містом пройде 13-й Івано-Франківський велопарад дівчат.

Велопарад дівчат традиційно відбувається за підтримки Івано-Франківської міської ради та з ініціативи депутатки Мар’яни Вершиніної, повідомили в міськраді.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41