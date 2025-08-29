ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У франківському комунальному транспорті змінюється голос озвучення зупинок
У франківському комунальному транспорті змінюється голос озвучення зупинок

Автор: Олег Мамчур
29/08/2025 15:02
У громадському транспорті Івано-Франківська з’являється нове озвучення зупинок.

КП «Електроавтотранс» оновлює систему інформування пасажирів, повідомили на сторінці підприємства у Facebook, пише Правда.

Протягом двох років мешканців і гостей міста супроводжував голос письменника Юрія Андруховича.

«Ми вдячні пану Юрію за те, що він став голосом Івано-Франківська в цей час. Його особлива манера озвучення зробила поїздки нашим транспортом пізнаваними та атмосферними», – зазначили в КП.

Хто саме оголошуватиме зупинки тепер, поки не розголошують. Відомо лише, що за традицією новим голосом теж стане відомий франківець.

