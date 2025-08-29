В Івано-Франківську пролунав Дзвін Пам’яті. ФОТО

29 серпня в Івано-Франківську відбулися заходи з нагоди Дня пам’яті захисників України. У Меморіальному сквері пролунав Дзвін Пам’яті. Поминальна акція зібрала військовослужбовців, духовенство, представників влади та мешканців міста.
Пише Правда.ІФ
Вшанувати загиблих захисників зібралися їхні рідні, друзі та бойові товариші. У спільній молитві громада вшанувала всіх, хто поклав життя за незалежність України. Захід розпочався з хвилини мовчання.
Під час акції рідним героїв вручили державні нагороди.
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено:
- Федорчака Романа Миколайовича.
Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагороджено:
- Нечволода Данила Андрійовича;
- Луцика Андрія Романовича;
- Рябова Віталія Олеговича;
- Медедя Віталія Богдановича;
- Зеленчука Андрія Дмитровича;
- Каверзіна Івана Анатолійовича;
- Кузика Тараса Михайловича;
- Тузіна Мирослава Дмитровича;
- Бойка Мирослава Мирославовича;
- Гавриляка Михайла Петровича;
- Гуню Степана Ярославовича;
- Данчукa Василя Івановича;
- Настащука Олександра Івановича;
- Плещука Романа Степановича;
- Поповича Петра Миколайовича;
- Ткачука Михайла Михайловича;
- Федоріва Василя Васильовича;
- Федоришина Назара Миколайовича;
- Хріновського Сергія Ярославовича;
- Шелембина Руслана Дмитровича;
- Іщенка Василя Вікторовича;
- Кантіміра Петра Ігоровича;
- Савойка Петра Михайловича;
- Гнатойка Миколу Івановича;
- Олійника Мирона Ярославовича.
Медаллю «Захисник Вітчизни» нагороджено:
- Васинду Павла Михайловича.
«Кампбатським хрестом» та нагрудним знаком «Честь і пам’ять» відзначено:
- Заїку Валерія Михайловича;
- Якимця Олексія Івановича;
- Новака Петра Миколайовича;
- Вишиванюка Миколу Васильовича;
- Жука Анатолія Олександровича;
- Юзюка Віталія Васильовича.
Відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «Сталевий хрест» посмертно отримав:
Павлюк Сергій Ростиславович.