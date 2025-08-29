В Івано-Франківську пролунав Дзвін Пам’яті. ФОТО

29 серпня в Івано-Франківську відбулися заходи з нагоди Дня пам’яті захисників України. У Меморіальному сквері пролунав Дзвін Пам’яті. Поминальна акція зібрала військовослужбовців, духовенство, представників влади та мешканців міста.

Пише Правда.ІФ

Вшанувати загиблих захисників зібралися їхні рідні, друзі та бойові товариші. У спільній молитві громада вшанувала всіх, хто поклав життя за незалежність України. Захід розпочався з хвилини мовчання.

Під час акції рідним героїв вручили державні нагороди.

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено:

Федорчака Романа Миколайовича.

Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагороджено:

Нечволода Данила Андрійовича;

Луцика Андрія Романовича;

Рябова Віталія Олеговича;

Медедя Віталія Богдановича;

Зеленчука Андрія Дмитровича;

Каверзіна Івана Анатолійовича;

Кузика Тараса Михайловича;

Тузіна Мирослава Дмитровича;

Бойка Мирослава Мирославовича;

Гавриляка Михайла Петровича;

Гуню Степана Ярославовича;

Данчукa Василя Івановича;

Настащука Олександра Івановича;

Плещука Романа Степановича;

Поповича Петра Миколайовича;

Ткачука Михайла Михайловича;

Федоріва Василя Васильовича;

Федоришина Назара Миколайовича;

Хріновського Сергія Ярославовича;

Шелембина Руслана Дмитровича;

Іщенка Василя Вікторовича;

Кантіміра Петра Ігоровича;

Савойка Петра Михайловича;

Гнатойка Миколу Івановича;

Олійника Мирона Ярославовича.

Медаллю «Захисник Вітчизни» нагороджено:

Васинду Павла Михайловича.

«Кампбатським хрестом» та нагрудним знаком «Честь і пам’ять» відзначено:

Заїку Валерія Михайловича;

Якимця Олексія Івановича;

Новака Петра Миколайовича;

Вишиванюка Миколу Васильовича;

Жука Анатолія Олександровича;

Юзюка Віталія Васильовича.

Відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «Сталевий хрест» посмертно отримав:

Павлюк Сергій Ростиславович.