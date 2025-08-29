ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Люди перед пам'ятником на вулиці, на фоні дерева.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську пролунав Дзвін Пам’яті. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
29/08/2025 14:32
29 серпня в Івано-Франківську відбулися заходи з нагоди Дня пам’яті захисників України. У Меморіальному сквері пролунав Дзвін Пам’яті. Поминальна акція зібрала військовослужбовців, духовенство, представників влади та мешканців міста.

Пише Правда.ІФ

Вшанувати загиблих захисників зібралися їхні рідні, друзі та бойові товариші. У спільній молитві громада вшанувала всіх, хто поклав життя за незалежність України. Захід розпочався з хвилини мовчання.

Під час акції рідним героїв вручили державні нагороди.

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено:

  • Федорчака Романа Миколайовича.

Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагороджено:

  • Нечволода Данила Андрійовича;
  • Луцика Андрія Романовича;
  • Рябова Віталія Олеговича;
  • Медедя Віталія Богдановича;
  • Зеленчука Андрія Дмитровича;
  • Каверзіна Івана Анатолійовича;
  • Кузика Тараса Михайловича;
  • Тузіна Мирослава Дмитровича;
  • Бойка Мирослава Мирославовича;
  • Гавриляка Михайла Петровича;
  • Гуню Степана Ярославовича;
  • Данчукa Василя Івановича;
  • Настащука Олександра Івановича;
  • Плещука Романа Степановича;
  • Поповича Петра Миколайовича;
  • Ткачука Михайла Михайловича;
  • Федоріва Василя Васильовича;
  • Федоришина Назара Миколайовича;
  • Хріновського Сергія Ярославовича;
  • Шелембина Руслана Дмитровича;
  • Іщенка Василя Вікторовича;
  • Кантіміра Петра Ігоровича;
  • Савойка Петра Михайловича;
  • Гнатойка Миколу Івановича;
  • Олійника Мирона Ярославовича.

Медаллю «Захисник Вітчизни» нагороджено:

  • Васинду Павла Михайловича.

«Кампбатським хрестом» та нагрудним знаком «Честь і пам’ять» відзначено:

  • Заїку Валерія Михайловича;
  • Якимця Олексія Івановича;
  • Новака Петра Миколайовича;
  • Вишиванюка Миколу Васильовича;
  • Жука Анатолія Олександровича;
  • Юзюка Віталія Васильовича.

Відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «Сталевий хрест» посмертно отримав:

Павлюк Сергій Ростиславович.

Військові вшанування на кладовищі серед дерев та хрестів.
Солдат біля українських прапорів на вулиці
Військові з фотографіями на вулиці
Люди в формі стоять на вулиці, тримають соняшники.
Військові та цивільні на меморіальній церемонії.
Група людей біля пам'ятника під час заходу.
Поліцейський з квітами на церемонії
Група людей у військовій формі на вулиці
Люди на мітингу з українським прапором
Група людей у парку на заході
Люди з прапорами на меморіальному заході, Україна
Люди на мітингу з прапором у вишиванках
Люди на заході з прапором України.
Люди на зібранні в парку з соняшниками.
Люди з соняшниками на вулиці під час заходу.
Люди на заході вшанування героїв, Україна.
Люди на меморіалі з прапорами та фото героїв.
Українські військові на церемонії біля дзвона
Люди на церемонії пам'яті, тримають соняшники.
Група людей на вулиці, жінка з телефоном.
Група людей на вулиці біля дерева
Дві жінки стоять у парку, соняшники на одязі.
Група людей на вуличній події з символікою.
Церемонія з соняшниками для військових героїв на вулиці
Церемонія з українськими прапорами та квітами вшанування.
Люди на заході з жовтими квітами на одязі.
Військова церемонія біля дзвону і меморіалу.
Церковна служба біля пам'ятника на вулиці.
Група людей на вулиці, літній день.
Люди стоять на відкритому повітрі в парку.
Люди у формі на вулиці, зелений фон.
Військові вшанування пам'яті загиблих з квітами
Церемонія з українськими прапорами та військовими
Вшанування пам'яті військових біля пам'ятника.
Люди з прапорами на церемонії вшанування
Люди на вулиці вшанування з соняшниками
Група людей стоїть на вулиці в сонячний день.
Люди з фотографіями на вулиці, вшанування пам'яті.
Церемонія з прапорами та промовами на природі.

