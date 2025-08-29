Від Land Rover до Mercedes-Maybach: скільки елітних автомобілів придбали жителі Франківщини у 2024-2025 роках

Щонайменше сотню нових елітних автомобілів придбали жителі Івано-Франківщини за сім місяців 2025 року. У найпростішій комплектації загальна вартість куплених автівок може сягати понад 7,5 мільйона доларів. Серед легковиків класу “люкс”, які найчастіше обирали прикарпатці, — Mercedes-Benz, Audi та BMW.

Які елітні автівки купляли жителі регіону, скільки вони коштують та якою була тенденція з “люксовим” транспортом у торік, читайте у дослідженні Суспільного.

Скільки нових авто зареєстрували в регіоні за останні п’ять років

З 1 січня 2021 по 30 червня 2025 року в Івано-Франківській області вперше зареєстрували 104 тисячі 935 транспортних засобів, повідомили у Сервісному центрі МВС у відповіді на інформаційний запит Суспільного. З них 15 061 — це нові автомобілі, ввезені з-за кордону або придбані в автосалонах в Україні.

Понад 7,5 мільйона доларів за елітні авто

З 1 січня по 31 липня 2025 року в Івано-Франківській області вперше зареєстрували щонайменше 98 автомобілів класу “люкс”. Це — нові автівки, ввезені з-за кордону і придбані в автосалонах. До вибірки увійшли транспортні засоби, мінімальна ринкова вартість яких перевищує 50 тисяч доларів. За підрахунками Суспільного, за ціною найменшої комплектації власники цих автівок разом витратили орієнтовно 7 мільйонів 507 тисяч 950 доларів. Це — 310 мільйонів 179 тисяч 992 гривні за поточним курсом.

Найбільше жителі регіону надають перевагу елітним авто від брендів BMW (понад 30%) та Audi (понад 25%). Також трохи більше ніж 16% з цього переліку становлять автомобілі Toyota (переважно моделі Land Cruiser Prado) останніх років випуску, вартість яких перевищує 50 тисяч доларів. На четвертому місці — автівки Mercedes-Benz, на п’ятому — Volvo. Трохи більше ніж 6% з переліку складають моделі Lexus, Porsche і Land Rover.

Скільки елітних авто купили жителі Івано-Франківщини у 2025 році (розподіл за марками). Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Які найдорожчі автівки купляли прикарпатці у 2025 році

До вибірки увійшли такі елітні легковики (ціновий діапазон варіюється залежно від комплектації), вартість яких починається від 100 тисяч доларів:

BMW 740D, 2025 — від 175 тисяч 684 до 189 тисяч 993 доларів ;

до ; Mercedes-Benz GLS 450 D, 2024 — від 174 тисяч 130 до 200 тисяч 200 доларів (таких в регіоні придбали два);

до (таких в регіоні придбали два); BMW X7 M60I XDrive, 2025 — від 143 тисяч 792 до 172 тисяч 34 доларів ;

до ; Land Rover Range Rover Sport — від 132 тисяч 850 доларів до 308 тисяч 959 доларів ;

до ; BMW X5 XDrive 30D, 2022 — від 126 тисяч 900 доларів ;

; Audi RS Q8, 2024 — від 125 тисяч 800 доларів ;

; BMW X5 XDrive 30D, 2025 — від 114 тисяч 910 до 147 тисяч 812 доларів ;

до ; Mercedes-Benz V 300 D, 2025 — від 113 тисяч 832 до 143 тисяч 809 доларів ;

до ; BMW X5 XDrive 30D, 2024 — від 113 тисяч 778 до 124 тисяч 258 доларів (таких в регіоні придбали два);

до (таких в регіоні придбали два); Porshe Cayenne GTS Coupe, 2022 — від 111 тисяч 700 доларів ;

; Mercedes-Benz GLE 450D Coupe, 2025 — від 111 тисяч 573 до 161 тисячі 462 доларів ;

до ; BMW X6 M50D, 2022 — приблизно 109 тисяч 999 доларів ;

; BMW 840D XDrive Gran Coupe, 2024 — від 106 тисяч 300 доларів.

Щодо вживаних, то найдорожчою покупкою на Івано-Франківщині у 2025 році було авто Bentley Continental GT 2023 року випуску. Ринкова ціна такого нового легковика починається від 241 тисячі 875 і сягає 348 тисяч 175 доларів.

Скільки “люксових” авто зареєстрували на Івано-Франківщині у 2024 році

З 1 січня по 31 грудня 2024 року в Івано-Франківській області зареєстрували щонайменше 222 елітні автомобілі. Йдеться про нові автівки, придбані в салонах або в офіційних дилерів за кордоном за суму не менше ніж 50 тисяч доларів. За підрахунками Суспільного, за ціною найменшої комплектації власники цих автівок разом витратили орієнтовно 17 мільйонів 489 тисяч 198 доларів. Це — 722 мільйони 540 тисяч 681 гривня за поточним курсом.

Найдорожчим у цьому переліку був легковик Mercedes-Maybach S 580 2024 року випуску чорного кольору, придбаний у вересні. Його вартість у найменшій комплектації становить 199 тисяч 450 доларів. У найбільшій комплектації ціна цієї автівки сягає щонайменше 235 тисяч 450 доларів. За інформацією, вказаною у Реєстрі транспортних засобів, цей легковик зареєстрували за адресою в селищі Брошнів-Осада.

Найдорожчим новим автомобілем, придбаним у 2024 році на Івано-Франківщині, був Mercedes-Maybach S 580, 2024. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Найбільше в Івано-Франківській області торік придбали нових BMW, дорожчих за 50 тисяч доларів. Їхня кількість становить орієнтовно 44% від усіх інших елітних автівок, зареєстрованих в регіоні у 2024 році. На другому місці — Audi (понад 15%), на третьому — Toyota (більш ніж 10%) і на четвертому Mercedes (понад 9%). П’ятірку найдорожчих автівок за кількістю у 2024 році закривають Lexus і Volvo — вони складають по 6%.

Скільки елітних авто купили жителі Івано-Франківщини у 2024 році (розподіл за марками). Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Які елітні автомобілі купляли жителі Прикарпаття у 2024 році

До підбірки увійшли авто класу “люкс”, вартість яких починається від 100 тисяч доларів (сума варіюється залежно від комплектації транспортного засобу):

Lexus LX 500D, 2024 — від 157 тисяч 61 долара ;

; Lexus LX 500D, 2022 — від 147 тисяч 991 долара ;

; BMW X5 XDrive 30D, 2024 — від 113 тисяч 778 до 124 тисяч 258 доларів (таких в області придбали три);

до (таких в області придбали три); BMW XM, 2023 — від 159 тисяч 995 доларів ;

; Lexus LX 500D, 2023 — від 130 тисяч 350 до 182 тисяч 490 доларів (таких в регіоні придбали чотири) ;

до (таких в регіоні придбали чотири) Mercedes-Benz S 400 D, 2023 — від 115 тисяч 650 до 125 тисяч 150 доларів ;

до ; BMW X6, 2023 — від 114 тисяч 695 доларів ;

; Mercedes-Benz AMG GLS 63, 2024 — від 149 тисяч 500 доларів ;

; BMW X6 XDrive 30D, 2023 — від 110 тисяч до 140 тисяч 800 доларів ;

до ; Mercedes-Benz AMG EQS 52, 2022 — від 148 тисяч 700 доларів ;

; Land Rover Range Rover, 2024 — від 109 тисяч 25 до 371 тисячі 475 доларів ;

до ; BMW X7 XDrive 40D, 2024 — від 174 тисяч 900 доларів (таких у регіоні придбали три);

(таких у регіоні придбали три); BMW X6 M50D, 2022 — орієнтовно від 109 тисяч 999 доларів (таких придбали два);

(таких придбали два); Audi Q8, 2024 — від 125 тисяч 800 доларів (таких придбали чотири);

(таких придбали чотири); BMW X6 XDrive 30D, 2024 — від 133 тисяч 760 до 153 тисяч 780 доларів (таких придбали два);

до (таких придбали два); Mercedes-Benz GLS 450 D, 2024 — від 174 тисяч 130 до 200 тисяч 200 доларів (таких придбали два);

до (таких придбали два); BMW X5 XDrive 30D, 2022 — від 126 тисяч 900 доларів ;

; Lexus LM 350H, 2024 — від 160 тисяч 888 доларів ;

; Maserati Grecale Modena, 2024 — від 110 тисяч 625 доларів ;

; BMW 840D XDrive Gran Coupe, 2024 — від 106 тисяч 300 доларів.

Інформацію про реєстрацію транспортних засобів Суспільне взяло з національного порталу Міністерства внутрішніх справ України. Вартість автівок — з офіційних сайтів брендів авто.