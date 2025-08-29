Єврокомісія планує фонд для передачі майже €200 млрд заморожених активів рф Україні, – ЗМІ

Брюссель готує механізм, який спростить передачу майже €200 млрд заморожених російських активів на фінансування відбудови України після закінчення війни.

Про це повідомляє Politico.

Європейська комісія вивчає можливість переведення активів у більш ризикові інвестиції, що здатні приносити більший прибуток для України та збільшувати тиск на росію через її відмову припинити бойові дії. За словами президентки Комісії Урсули фон дер Ляєн, це частина роботи над замороженими активами для підтримки оборони та відбудови України.

Наразі йдеться не про пряме конфіскування активів, яке більшість країн ЄС поки що відкидає через фінансові та правові ризики. Планується обговорити створення нового фонду на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Копенгагені.

Балтійські країни та деякі інші держави давно наполягають на повному конфіскуванні активів, тоді як Німеччина, Італія та Бельгія висловлюють побоювання через юридичні та фінансові ризики. Бельгія, яка зберігає більшість активів через Euroclear, хоче, щоб інші країни ЄС розділили відповідальність за ці кошти.

Як компроміс, у 2024 році країни G7 домовилися направляти прибутки від інвестування цих активів (€45 млрд) Україні, залишаючи самі активи недоторканими. Тепер Єврокомісія пропонує створити «спеціальний фонд», який дозволить більш гнучко використовувати кошти та в разі потреби передати їх Україні.

Створення нового фонду також відкриває можливість інвестувати активи у більш ризикові інструменти з потенційно вищим прибутком, на відміну від нинішніх правил, що обмежують їх найменш ризиковими операціями через бельгійський центральний банк.