У село Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади сьогодні “на щиті” востаннє повертається полеглий герой Петро Свистяк.

Про це інформують у спільноті Типовий Черніїв, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда ІФ.

Небайдужих жителів Франківської громади та Чернієва просять гідно зустріти полеглого воїна, який загинув на Курщині.

Майже 10 місяців вважався зниклим безвісти

Петро Свистяк (01.07.1992-21.01.2025) отримав важкі поранення несумісні з життям при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Дарʼїно Курської області рф. Він служив сапером у 1 відділенні інженерно-саперного взводу.

До 16 жовтня 2025 р. Герой вважався зниклим безвісти, а тепер востаннє повертається додому на щиті.

Зустріч траурної колони відбудеться у вівторок, 28 жовтня, о 14:00 годині (виїзд з Будинку смутку на Ребета).

Живий ланцюг буде сформовано вздовж вулиці Надвірнянська, від світлофору до магазину “Затишок”, і по вул. Бандери до вул. Підгайської до рідного дому Героя, – йдеться у повідомленні

Панахида відбудеться у вівторок, 28 жовтня о 19:00 годині вдома, по вул. Підгайська, 3.

Похорон розпочнеться в середу, 29 жовтня об 11:00 годині з дому.

Прощання відбудеться у храмі Іоана Хрестителя села Черніїв.

Поховають Героя на Черніївському кладовищі.