У Бурштинському водосховищі виявили небезпечного для інших риб сонячного окуня – інвазивний вид риб з Північної Америки, який становить загрозу для місцевої іхтіофауни.

Про це повідомляє Галицький національний природний парк.

У неділю 19 жовтня, під час обстеження узбережжя Бурштинського водосховища, науковці натрапили на два екземпляри сонячних окунів чи сонячних піраній. Риби були викинуті на берег рибалками як малоцінний улов.

За свідченнями рибалок, на водосховищі цю рибу ловлять все частіше.

Хижак охоче клює на різні штучні імітації черв’яків і слаги. Впродовж останніх років цей вид почали виявляти в інших водоймах Івано-Франківщини, зокрема в Дністрі, Лукві та Гнилій Липі поблизу села Бовшева.

Сонячний окунь має високе тіло, сплюснуте з боків, колючі промені та досить великі зуби. Це найбільш екзотична за забарвленням прісноводна риба в водоймах України. Виростає до 30 сантиметрів у довжину (рекорд – 41 см). Мешкає у дуже зарослих ділянках з повільною течією або без неї, рідко випливає на відкриту воду.

Цей вид потрапив на нашу територію завдяки штучній інтродукції з Північної Америки. В Україні сонячний окунь уперше з’явився в Криму та Донецькій області, а потім методично зайняв річки, озера і ставки по всій країні.

Шкідливість цієї риби полягає в поїданні ікри інших видів риб та їх мальків. Ненажерливість і швидке розмноження (статевозрілість настає на другий рік) сигналізують про екологічну загрозу. Сонячний окунь становить неприродну конкуренцію йоржам, звичайному окуню, судаку, щуці та іншим місцевим хижакам. Там, куди дістався цей вид, кількість аборигенних хижаків серйозно зменшується.