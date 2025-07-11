Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом 18-річного героя Арсена Деркача

У п’ятницю, 11 липня, о 16.00 годині, зі сторони Чернівців до міста Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого захисника, навідника-оператора батальйону спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Арсена Деркача.

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Нагадаємо, що Підтвердилася загибель 18-річного бійця “Азову” Арсена Деркача з Івано-Франківщини

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на голову Коломийської міської територіальної громади Богдана Станіславського.

Кортеж прослідує по вул. Мазери, Бандери, Січових стрільців, Степана Тарабалки, Симона Петлюри, Івана Франка та Театральній до Кафедрального собору Преображення Христового УГКЦ. Парастас розпочнеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у суботу, 12 липня, об 11:00 в цьому ж соборі. Поховають захисника на Алеї Слави.

Що відомо про захисника

Арсен народився в селі Сопові. 11 років свого життя провів у місті Коломиї – тут навчався у Коломийському ліцеї №1 імені Василя Стефаника. В нашому місті відвідував спортивні секції, знайшов друзів, з якими проводив багато часу. Одразу після школи обрав для себе шлях служіння державі, навчаючись в Острозькій академії за спеціальністю «Національна безпека». Попри свій вік, він став до лав 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” і мужньо тримав оборону на сході країни. 11 липня йому мало б виповнитися лише дев’ятнадцять…

Висловлюю співчуття рідним та близьким нашого захисника. Розділяємо ваше горе, біль та смуток. Вічна пам’ять та слава Арсенові.