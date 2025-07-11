Сьогодні Франківська громада прощатиметься із полеглим захисником Вадимом Сокирком

У понеділок 07 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання в селі Малинівка Запорізької області, героїчно загинув мешканець Івано-Франківської міської територіальної громади, воїн 102-ї окремої бригади територіальної оборони, старший солдат Сокирко Вадим Степанович.

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Під час бою Вадим закрив собою побратимів, рятуючи їх ціною власного життя. Він був добровольцем і служив у лавах Збройних Сил України з першого дня повномасштабного вторгнення. Народився 27 квітня 1987 року.

Героєві було 38 років

У нього залишились мати, батько, сестра та двоє неповнолітніх дітей…

Прощання з Героєм відбудеться:

У п’ятницю, 11 липня, об 10:00 годині розпочнеться чин похорону полеглого героя у Церкві Святих Ольги і Володимира (Вовчинецька 223).