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Сьогодні до рідного дому востаннє повертається полеглий герой Сергій Пастухов
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні до рідного дому востаннє повертається полеглий герой Сергій Пастухов

Автор: Ігор Василик
11/07/2025 08:27
ДІМ РІА
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На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж із тілом полеглого оборонця української землі Сергія Пастухова із Кутської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Кутську селищну раду

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Зустріч героя

У п’ятницю, 11 липня, у траурній жалобі зустрічатимемо Героя – Захисника Сергія ПАСТУХОВА, жителя села Старі Кути, який загинув на війні з російськими окупантами, йдеться у офіційному дописі.

У місті Косові, на площі Незалежності о 9:15 годині відбудеться зустріч, пошанування та панахида за Воїном. Опісля скорботний кортеж попрямує до рідної домівки в Старі Кути (вул. Косівська).

Велике прохання до жителів громади гідно вшанувати Славу Героя квітами та запаленими свічками.

Чоловік у військовій формі тримає зброю.
Сергій Пастухов