Сьогодні до рідного дому востаннє повертається полеглий герой Сергій Пастухов

На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж із тілом полеглого оборонця української землі Сергія Пастухова із Кутської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Кутську селищну раду
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Зустріч героя
У п’ятницю, 11 липня, у траурній жалобі зустрічатимемо Героя – Захисника Сергія ПАСТУХОВА, жителя села Старі Кути, який загинув на війні з російськими окупантами, йдеться у офіційному дописі.
У місті Косові, на площі Незалежності о 9:15 годині відбудеться зустріч, пошанування та панахида за Воїном. Опісля скорботний кортеж попрямує до рідної домівки в Старі Кути (вул. Косівська).
Велике прохання до жителів громади гідно вшанувати Славу Героя квітами та запаленими свічками.