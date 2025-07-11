Сьогодні на Косівщині проведуть в осанню путь полеглого захисника Дмитра Бербенчука

На війні загинув житель Космацької територіальної громади Косівського району Дмитро Бербенчук. Через цю трагічну звістку у територіальній громаді оголошено триденну жалобу, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
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В п’ятницю 11 липня, чин похорону розпочнеться в 11.00 годині
Запрошуємо всіх мешканців громади, побратимів, рідних, друзів та всіх небайдужих прийти, щоби віддати останню шану Герою. Принесімо із собою молитву, квіти й щире серце, йдеться у дописі на сторінці Космацької територіальної громади.