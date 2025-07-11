На Надвірнянщині провели в останню путь бійця 102-ї бригади ТРО Олександра Бутакова ФОТО та ВІДЕО

У четвер 10 липня, у селі Черник Пасічнянської територіальної громади відбувся похорон бійця 102-ї бригади територіальної оборони Олександра Бутакова, який загинув 07 липня 2025 року на Запорізькому напрямку, боронячи рідну землю від московський зайд, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Gromada Pasichna

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Похорон героя

Рясним дощем супроводжувало небо останню земну дорогу мужнього Захисника з Пасічнянської громади – Олександра Олександровича Бутакова, йдеться у повідомлені. Олександр Бутаков

Олександр Бутаков став на захист України в 2023 році, воював проти російських окупантів в складі другого стрілецького взводу, першої стрілецької роти, 76-го окремого батальйону територіальної оборони, 102-ої окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. За словами бойових побратимів, Олександр був відчайдушним, сміливим Воїном, вмілим командиром, завжди першим рвався в бій, з якого ніколи не повертався без бойових трофеїв.

Загинув мужній Захисник під час несення бойової служби 7 липня 2025 року поблизу міста Гуляйполе, Пологівського району, Запорізької області внаслідок вогневого ураження ударним БПЛА типу FPV.

В четвер 10 липня 2025 року в останню земну дорогу Воїна Олександра проводжали численні жителі рідного села Черник та навколишніх сіл, друзі, знайомі, бойові побратими,вчителі та учні Черниківської гімназії, священнослужителі та керівники громади. До будинку, де він проживав, нескінченною рікою йшли згорьовані люди, які несли квіти та вінки, а відтак, з синьо-жовтими знаменами, супроводжували траурний кортеж, стоячи на колінах та віддаючи останню шану Воїну, та плакали разом з родиною, для якої Олександр був люблячим чоловіком, турботливим сином, прекрасним батьком, надійним братом.

Чин похорону та церемонія прощання за загиблим Героєм відбулися біля родинного дому Воїна та в Церкві «Різдва Пресвятої Богородиці» села Черник. Рясним проливним дощем супроводжувало в цей день небо останню дорогу мужнього Воїна.