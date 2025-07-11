Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
11 липня – 85 років від дня народження Яреми Гояна (1940-2015), письменника, публіциста, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка, родом із с. Долішнє Залуччя Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.