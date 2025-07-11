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Якою буде погода на Прикарпатті 11 липня

Автор: Оксана Марушкевич
11/07/2025 09:15
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Синоптики прогнозують 11 липня 2025 року на Івано-Франківщині та обласному центрі мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 12-14°, вдень 20-22°.

По області: вночі 11-16°, вдень 17-22°.

У високогір’ї Карпат: вночі 8-13°, вдень 10-15°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.