Померла громадська діячка та вчителька з Івано-Франківщини Євгенія Верещак

На 96-му році життя відійшла у вічність Євгенія Пилипівна Верещак – вчителька української мови та літератури Галицької школи, громадська діячка, засновниця Галицької філії ВГО «Союз Українок».

Про це пише Бліц-Інфо з посиланням на народну депутаткк України Оксану Савчук.

“Кілька років тому ми вручили їй відзнаку «Славетні Галичани». Її життя приклад невтомної енергії, віри та відданості людям. З 1953 року вона працювала в Галичі, де виховала не одне покоління свідомих українців. Була щирою, мудрою, активною, навіть у поважному віці. Щирі співчуття рідним, друзям, учням і всім, хто знав цю світлу людину. Вічна памʼять!”, – написала нардепка.