У Коломиї витратять 6 млн. гривень на ремонт дитмайданчика у парку

Коломийський центр туризму та дозвілля визначив підрядника капітального ремонту дитячого майданчика в парку імені К. Трильовського в Коломиї.

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Про це пише Правда з посиланням на Галичину.

Договір підписали з ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» (м.Львів). Вартість робіт становить 5,971 млн. гривень.

Планується, що ремонт завершать до кінця 2025 року.