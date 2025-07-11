ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Коломиї витратять 6 млн. гривень на ремонт дитмайданчика у парку
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї витратять 6 млн. гривень на ремонт дитмайданчика у парку

Автор: Олег Мамчур
11/07/2025 10:16
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Коломийський центр туризму та дозвілля визначив підрядника капітального ремонту дитячого майданчика в парку імені К. Трильовського в Коломиї.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на Галичину.

Договір підписали з ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» (м.Львів). Вартість робіт становить 5,971 млн. гривень.

Планується, що ремонт завершать до кінця 2025 року.