Верховний Суд підтвердив стягнення майже 5 млн грн з “Калуської енергетичної компанії” за шкоду довкіллю

8 липня Верховний Суд України залишив у силі рішення попередніх судових інстанцій щодо стягнення з комунального підприємства “Калуська енергетична компанія” майже 5 млн грн за завдану довкіллю шкоду.

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Про це пише КУРС з посиланням на Держекоінспекцію Карпатського округу.

Суд відхилив касаційну скаргу КП “КЕК” та залишив чинними попередні рішення – Івано-Франківського господарського суду та апеляції.

Підставою для судового розгляду стали результати позапланової перевірки Держекоінспекції Карпатського округу у 2022 році, яка встановила, що КП “Калуська енергетична компанія” без спеціального дозволу здійснювало забір підземних вод із водозабору “Добрівляни”. Через це довкіллю було завдано збитків на 4 млн 972 тис. грн. Саме таку суму суд і зобов’язав сплатити підприємство.

Отримані кошти будуть спрямовані до державного та місцевих бюджетів фонду охорони навколишнього природного середовища.