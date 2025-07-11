На Прикарпатті жінка вигадала третю дитину, щоб її чоловік уникнув мобілізації

Коломийський районний суд виніс вирок місцевій мешканці за підробку документів, завдяки яким її чоловіку вдалося отримати відстрочку від мобілізації.

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Про це пише КУРС з посиланням на вирок суду.

Жінка вирішила “допомогти” чоловікові отримати право на відстрочку від мобілізації як багатодітному батькові. Хоча у сім’ї лише двоє дітей.

Восени минулого року вона у програмі Photoshop відредагувала бланк свідоцтва про народження дитини, внісши туди вигадані дані про третю дитину. Також вона підробила посвідчення багатодітної сім’ї – роздрукувала його, вклеїла свої та чоловікові фото, внесла неправдиву інформацію про дітей та підписалась за посадову особу соціального захисту Надвірнянської РДА.

Також вона підробила заяву від імені чоловіка і надіслала повний пакет документів через відділення «Укрпошти» до районного ТЦК та СП.

На підставі фальшивих даних чоловік отримав офіційну відстрочку від мобілізації з 18 грудня 2024 року до 8 лютого 2025 року. У вироку зазначено, що чоловік начебто дізнався про це лише після того, як отримав відповідне сповіщення у мобільному застосунку «Резерв+».

Жінка повністю визнала провину.

Суд визнав її винною за двома частинами статті 358 КК України – підробка офіційних документів та їхнє використання – і призначив штраф у розмірі 8500 гривень. Вирок не підлягає апеляційному оскарженню, оскільки розгляд проводився у спрощеному порядку.