В Івано-Франківську дискутували, чи варто скоротити кількість навчальних закладів 

У Івано-Франківську відбулася дискусійна платформа “Освітня мережа Прикарпаття: скоротити не можна зберегти”.

Участь у заході взяли голови громад, парламентарі, представники Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківської обласної ради та експерти, інформує Правда.іф.

За словами виконавчого директора Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрія Стефанчука, у 2018 році в Україні стартувала реформа «Нова українська школа», яка передбачала зміну методик навчання й оцінювання, спершу в початковій, а пізніше і в середній школі.

З 2027 року розпочнеться наступний етап – реформа старшої школи, що передбачає поділ профільної середньої освіти на два напрями: академічний і професійний. Академічний ліцей передбачає вибір учнями профілів: математичний, фізико-математичний, мовно-літературний, англомовний, інші та готує їх до вступу до закладів вищої освіти. Але впровадження цієї частини реформи пов’язане зі скороченням кількості ліцеїв.

“У нашій області з 308 ліцеїв запропоновано залишити лише 74. Це означає, що 234 ліцеї в громадах припинять своє існування. Ми підтримуємо створення спроможної та якісної мережі ліцеїв. Але у 10 громадах, де запропоноване закриття ліцеїв, насправді є можливість сформувати спроможну мережу з перспективою наповнення класів. Старша профільна школа – це про свободу вибору для молоді, формування їхнього розвитку. Та в умовах війни ми не маємо права втрачати школи там, де вони реально можуть функціонувати, де є діти, вчителі, інфраструктура та потреба. З вересня МОН не фінансуватиме школи, де менше ніж 45 учнів, а з наступного року, ймовірно, цей показник збільшиться. Для нашої області це означає, що понад 50 шкіл можуть бути повністю фінансово залежні від місцевих бюджетів або ж закриті. Замість того, щоб створювати умови для збільшення кількості учнів і розвитку громад, школи оптимізують під наявну кількість дітей, а не під перспективу», – зазначив Юрій Стефанчук.

Під час дискусії виступив і доктор філософії в галузі публічного управління та адміністрування, аналітик у сфері регіонального розвитку Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Тарас Малишівський.

Він навів цифри:

1. У Львівській області ліцеї збережено у 96 відсотках громад, на Закарпатті – у 88 -ми, тоді як на Івано-Франківщині лише в 56 відсотках.

2. Середня місткість ліцею: Івано-Франківська область – 834 учні, Закарпатська – 609.

3. На Прикарпатті жодна громада з населенням до 5 тис. осіб не матиме ліцею; у громадах від 5 до 10 тис. – лише 19 відсотків. Для порівняння: у Волинській області – 76 відсотків.

4. В середньому, на Прикарпатті 1 ліцей припадає на 188 кв. км. території, хоча на Закарпатті (густина населення ідентична) цей показник становить 1 ліцей на 91 кв. км. Аналогічний розрив спостерігається і для гірських територій: Івано-Франківська область: 1 ліцей на 278 кв. км., Закарпаття: 1 ліцей на 140 кв. км.

5. Івано-Франківщина – «лідер» за збереженням мережі серед гірських громад.

В Івано-Франківській області хоча б 1 ліцей буде наявний у 19 із 26 гірських ТГ (73%), в той час, як у Закарпатській області – у 26 із 27 ТГ (96%).

Свої погляди на запропоновану реформу висловив голова Новицької ТГ Богдан Дадяк, який раніше 15 років пропрацював директором школи і має 30 років педагогічного стажу.